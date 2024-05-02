議員不滿降低強拍門檻草案　要求不降低非指定地區門檻

政府早前提出《2023年土地（為重新發展而強制售賣）（修訂）條例草案》，相關法案委員會正進行審議工作，議員狄志遠表明不滿意草案，籲政府提出修訂，否則自己將提出修訂，要求不降低非指定區域的強拍門檻，如果政府不接納則會投下反對票。

條例草案建議把指定地區樓齡達50年的私人樓宇強拍門檻由現時80%業權降至70%或65%，樓齡愈高，門檻愈低。非指定地區私樓強拍門檻也可降低，樓齡介乎60至69年，申請強拍門檻降至70%；樓齡介乎50至59年，申請強拍門檻則維持80%。

狄志遠今日（2日）聯同數名業主就「強制放寛售賣）門檻舉行記者會。狄表示支持放寬指定區域的強拍門檻，惟不同意放寬非指定區域安排，認為政府應先集中資源處理指定重建範圍，待有關區域重建工作完成並累積經驗、對小業主有更好保障後，再循序漸進推展至其他地區，避免引發更多爭議，又指自己曾約官員開會討論，但對方不願對話，強調官民對話是必須，對此表示遺憾。

他強調小業主無法與發展商對等，小業主在權益拉鋸「無能為力」，認為如果小業主沒有知識難和大業主對抗，目前情況傾向大發展商，促政府做好機制保障消費者權益，在推出降低強拍門檻前，必須先全面檢討和優化現有支援措施，例如引入獨立專業評估團隊釐定合理價格、設立上訴渠道化解爭議、為小業主提供法律協助等，確保他們在整個強拍程序中權益獲充分保障。

與會的業主代表劉先生表示有產業在土瓜灣進入強拍程序，期間發現制度存在不少漏洞。他表示當時有發展商就其物業提出收購，惟發展商提出的價格與自己認為的估值相距甚遠，相差110%，及後經自己聘請專家估值才可以獲得認為合理的價格，但過程中共聘請8人的專家團隊，包括6名建建築專家，2個律師，相關開支佔最終單位售價40%，價值約數百萬，雖然法庭最後會將要求發展商承擔有關開支，但事實上業主需要預支，因此年紀較大的人可能未必有足夠的資金和知識與發展商抗衡。

另一業主代表許先生則指出，自己在鴨脷洲有物業正進行強拍，一開始發展商並未有向其提出收購，惟在完成80%的收購程序，對方才以強拍條例要求許先生出售物業，而他認為發展商提出的樓格僅為樓價的30%，直斥「咁樣收購好似搶一樣」。