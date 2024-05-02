市建局「共居」空間今開幕　項目提供共用空間及社區客廳

市區重建局於士丹頓街及城皇街的保育活化項目「共居」空間「Habyt Bridges」今日（2日）舉行開幕儀式。市建局行政總監韋志成表示，早年曾有社區聲音要求保留區內歷史建築，因此決定不進行重建，並萌生和社區一同保育活化相關舊樓。現時此項目提供共用空間和商店等，「社區客廳」更為附近居民提供交流機會，達至社區共享的目標。

韋志成表示，在與合作公司簽訂合約時，曾要求入住相關「共享」居所的住客需主動融入社區，以達至新舊共融，讓營運機構和居民一同發揮社區的潛在價值。他又稱，保育社區不單只講硬件，更要將人和城市連接，今次項目提出四大願景，包括身心共融、智識共聚、民生共創及社區共享，並實現了「社區苗圃」、區內推行壁畫創作試點計劃。

項目營運機構「Habyt」亞太區執行長黃其偉指出，目前已在50個城市營運超過3萬個單位，香港則在23個地區及8個社區都有單位營運，歡迎隨時入住的，租金包括水電費、網絡費等，並提供靈活租約選擇及零按金選擇。

「共居」項目涉及士丹頓街項目內9幢已收購的舊建築，市建局招標物色「共居」項目的營運者，首階段為期5年，除了復修建築群外，亦將各層住宅單位重新布局，改劃成38個不同大小的單人或雙人「共居」單位，每樓層約有2至3個單位，空間充足，可以擺放床鋪和日常家具，並在每個樓層設有共用廁所、浴室和廚房。