多重夾擊　7成中小企生意較疫前跌

疫後復常，生意難做。有團體昨日發表「香港中小企營商狀況調查」，指港人北上消費成風、貿易爭端、移民潮和勞動力短缺等諸多不利因素影響下，生意額有增長的企業不足五成。儘管約七成中小企業的生意額較疫情前同期下跌，但接近八成受訪企業僱主表示不裁員，更有僱主選擇看準時機，趁機擴張業務。

香港中小型企業聯合會及騰龍青年商會在上個月，訪問568間中小企，覆蓋零售、飲食、旅遊、教育培訓及服務等超過15個行業。調查顯示，69.9%的中小企業生意額較疫情前同期下跌；指生意額有增長的只有4.4%；有71.8%受訪企業認同，港人消費力北移對公司的生意額的影響大。

調查又顯示，雖然市道大吹淡風，但有77.8%受訪企業僱主表示不裁員，當中21.6%表示「保證不裁員不減薪」；35.9%表示「盡力不裁員不減薪」；只有0.7%表示很大機會裁員。逆境求存，75%受訪僱主表示選擇「升級轉型」去應對，超過五成僱主會提高產品或服務價格，有三成五受訪僱主選擇看準時機，趁機擴張業務。

香港中小型企業聯合會主席鄭仲邦，指餐飲業是經營最困難的行業之一，事關租金成本高，招聘員工不易，加上市民收入下降和疫後消費模式改變，近日連一些中高端食肆都要推出優惠小菜，反映需求不振、消費力下滑。他指不少企業靠借貸來應付困境，但終究非長遠之策，畢竟北上消費的風潮，短期內難以改變，認為業務轉型、開拓大灣區或其他市場方可持續發展。

對於勞工界要求把最低工資提升至時薪55元，鄭仲邦表示幅度太大，在中小企水深火熱、生意額未回復過往水平的當下，對僱主尤其構成壓力，但若果加一、兩元還可商榷。他又指不宜將最低工資由兩年一檢改為一年一檢，呼籲政策切勿操之過急，否則中小企業會「捱唔住」。