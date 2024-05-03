馬會與港並肩　建設更美好社會

香港賽馬會擁有接近140年歷史，一直貫徹「致力建設更美好社會」的宗旨，以結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。馬會再度於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2023」獲得「超卓社區關懷及貢獻大獎」殊榮，肯定其社會貢獻。

多年來，馬會透過其慈善信託基金，致力與香港特別行政區政府，以及社區夥伴合作，捐助或主動開展不同類型項目，支援社區急切需要，配合社會長遠發展。基金目前重點推動的策略範疇包括「豐盛耆年及長者服務」、「青年發展及扶貧」、「健康社區」、「人才及業界發展」、「體育及文化」及「可持續發展」。

在2022/23財政年度，馬會回饋社會共359億港元，當中包括286億港元稅款及獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款73億港元；馬會是全港最大的單一納稅機構，同時為香港主要僱主之一，其慈善信託基金位列全球十大慈善捐助機構。

馬會於去年九月舉行的國際慈善論壇上宣布，成立公益慈善研究院 (研究院)，並撥款 50 億港元作為初始基金。研究院集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，為國家以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻。研究院的成立，更獲選為第十屆中國慈善年會發布的「2023年度慈善行業十大熱點事件」。

研究院立足東方，面向國際，致力與各基金會、公益慈善持份者和其他機構合作，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，為業界構建交流平台，共襄善舉，普惠社群。

其中一項發展重點就是聯繫中國與世界，為全球推動實質的轉變。研究院於今年三月與國家衞生健康委員會簽署兩份合作文件，促進內地與香港衞生健康事業高質量發展，培養國家衞生健康人才。有關項目是為了支持香港特區行政長官2023年施政報告中公布，由馬會撥款30億港元支持的一系列加強香港防疫準備，並強化大灣區防控的政策措施，亦展現研究院對國家《“健康中國2030”規劃綱要》的支持。

研究院亦積極連結世界，於去年與美國洛克菲勒基金會簽署「合作聲明」，透過中西方合作，旨在建立一個匯集專才的全球網絡，加強全球衞生系統對氣候變化的應對能力，保障氣候轉變對弱勢社群的健康影響。

為應對弱勢社群的迫切需要，特別是居住在過渡性房屋的低收入家庭，馬會於今年4月舉行的「香港賽馬會社群日」宣布，透過其慈善信託基金審批撥捐7.2億港元策動「賽馬會躍見新生活」。計劃聯同18個合作夥伴，利用度身訂製針對現代城市貧窮挑戰的全新脫貧介入模式，助受助家庭增強家庭能力及持續職涯發展，透過儲蓄計劃和改善就業前景等措施，全方位協助過渡性房屋家庭自強。

同時，馬會鼓勵員工身體力行服務社區。馬會義工隊有系統地制定義工服務計劃及方向，並與社區夥伴合作籌組不同活動，支援長者、低收入家庭、少數族裔，以至動物關顧、推動環保等服務；上年度的總服務時數超過20,000小時，參與近490個服務項目。

長久以來，馬會一直積極發揮所長，服務國家所需，包括利用自身的專業知識、國際經驗和國際聯繫，為國家的體育及馬產業發展作出貢獻。馬會多次協助國家舉辦大型運動賽事，包括2008北京奧運會、2010廣州亞運會，以及去年的第十九屆杭州亞運會的馬術項目， 並獲杭州亞組委頒發「杭州亞運會重要貢獻機構」榮譽。同時亦支持國家的體育發展，推動多個全民健身公益項目。

馬會積極配合國家發展的重要戰略，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等政策支持下，逐步實現大灣區成為世界級馬匹運動及馬產業中心的願景。馬會位於廣州從化的世界級馬場，座落在內地第一個國際認可的永久性馬匹無疫區，自2018年開幕以來，兩地馬場相輔相成地運作，令香港馬匹可以無縫往返沙田馬場和從化馬場，交替接受訓練和作賽。

營運五年來，從化馬場已從一個馬匹訓練基地， 發展成推動大灣區馬產業發展的核心平台。2021年，廣州市政府與馬會簽署框架合作協議，勾畫主要合作領域，包括2026年開始在從化馬場定期舉辦國際水平的賽事，以及發展全面的馬產業鏈，當中包括人才培訓、獸醫專業發展、馬匹育種及進出口等。馬會現正積極籌備從化馬場將來舉行的賽事，包括擴建馬房設施，興建一個地標性的賽事看台、增建員工住宿設施，以及加強附近道路配套等。