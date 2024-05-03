積金局稱「先細後大」轉移資料到「積金易」平台　料明年底完成

「積金易」平台今年6月26日正式投入運作，積金局預料全部24個強積金計劃可於18個月內轉移至平台。積金局主席劉麥嘉軒今日(3日)在電台節目表示，涉及470萬成員、1100萬戶口，持份者資料多，期望用最安全方法，「先細後大」逐步將資料轉移到平台，確保順暢，避免混亂。料明年底會完成轉移，之後「積金易」將全面運作。

劉麥嘉軒續稱，積金易戶口將跟打工仔一世，無論轉多少次工，有多少個受託計劃，只要登入一個戶口，就可以查看所有資料。而登入平台透過「半自由行」轉移自選強積金計劃，只須按幾個制指示，處理時間會減至一個星期。即使有打工仔不懂登入平台做電子登記，僱員強積金資料仍會自動轉移，只是不做電子登記，而用傳統方式即紙張，交去「積金易」平台公司，並非交到受託人。僱員是否有做電子登記，也會通過「積金易」平台管理投資計劃。

立法會議員林振昇在同一個電台節目表示，「積金易」平台方便所有打工仔，期望可如期明年內全面啟用。他指出，現時強積金要轉換受託人的手續繁複，將來登入「積金易」便可整合，會較容易及節省行政費。而現時行政費大約1.3%至1.4%，啟用平台節省行政工作後，期望可將行政費用減三、四成。他相信平台有助處理拖欠強積金情況，打工仔屆時可上網查看僱主是否有每月供款，有需要時可追討。