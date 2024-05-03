2025年自製長假　農曆新年請2放9　復活節或勞動節皆請1放5

打工仔想去旅行最緊要自製長假。政府今日（3日）刊憲2025年公眾假期，一年17日的公眾假期出爐，有不少日子只需請一至兩天假便能成功連放5至6日，聖誕連假便是不錯的選擇，而農曆新年更可請兩日放9日！

由明年1月開始，1月1日為周三，只需要在1月2日及1月3日請兩天假，連同周末假期，即可自製成5天連假。而明年農曆新年假期同樣在1月，由於大年初一（1月29日）同樣是周三，只需要在1月27及1月28日請假兩天，連同周末假期，即可自製成9天連假。

此外，明年4月18日耶穌受難節是周五，耶穌受難節翌日假期4月19日是周六，加上4月21日復活節假期在周一，若在4月17日或4月22日請假，便會有5天連假。明年5月1日勞動節為周四，只需在翌日（5月2日）請假一天，即可連同周末假期和5月5日的佛誕，一連放5日。

直到10月，10月1日「十一」為周三，只需要請假3天，即10月2日、10月3日、10月6日，連同周末假期和中秋節翌日假期（10月7日），便能自製成7日連假。10月29日周三為重陽節假期，只需要在周一（10月27日）及周二（10月28日）請假兩日，加上周末假期亦可變成5日連假。

而12月的聖誕節假期也能請3日放9日，由於聖誕節（12月25日）及聖誕節後第一個周日（12月26日）為周四及周五，只需要在10月22至24日請3天假，連同周末假期足足放滿9日。

2025年公眾假期列表

元旦-1月1日(周三)

農曆年初一-1月29日(周三)

農曆年初二-1月30日(周四)

農曆年初三-1月31日(周五)

清明節-4月4日(周五)

耶穌受難節-4月18日(周五)

耶穌受難節翌日-4月19日(周六)

復活節-4月21日(周一)

勞動節-5月1日(周四)

佛誕-5月5日(周一)

端午節-5月31日(周六)

香港特別行政區成立紀念日-7月1日(周二)

十一-10月1日(周三)

中秋節翌日-10月7日(周二)

重陽節-10月29日(周三)

聖誕節-12月25日(周四)

聖誕節後第一個周日-12月26日(周五)