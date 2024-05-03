圍封強檢1.7萬名市民資料疑外洩　私隱署已啟動調查

機電工程署正跟進2022年圍封強檢14幢大廈內約1.7萬名市民的個人資料疑外洩事故，包括姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料，個人資料私隱專員鍾麗玲今日(3日)形容事態嚴重，涉及人數較多，私隱署將根據正常程序啟動調查，已建議機電署盡快通知受影響人士。她指疫情已過，政府早應銷毀相關資料，又質疑政府資訊系統屢次出問題，希望當局加強資訊保安。

鍾又指，早前收到一個相關投訴後通知機電署，而機電署昨晚(2日)向私隱署作出「資料外洩事故通報」，她指漏洞存在多久是調查方向之一，並建議相關部門全面審視有無其他資料有類似情況。受影響屋邨包括德朗邨德瑩樓、啟晴邨欣晴樓、友愛邨愛明樓等，其中受影響的黃大仙東頭(二)邨偉東樓，有居民擔心個人資料會被盜用，特別是屋邨獨居長者接觸的資訊較少，易墮入騙徒陷阱。

至於消委會的電腦系統去年遭黑客攻擊勒索，私隱署認為是消委會的缺失，導致超過450人的個人資料外洩，違反私隱條例規定。鍾續稱，事發時，消委會將有關個人資料放在測試伺服器，涉及人為錯誤。疫情期間，消委會職員「在家工作」透過遠端存取資料時，沒有使用多重認證功能，因為當時員工對加裝應用程式有聲音，消委會資訊科技人手亦不足。