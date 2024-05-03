陳梓華承認曾抱僥倖心態可離港　故意講假話與黎智英撇清關係

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（3日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，他承認曾抱僥倖心態，以為Mark Simon可助他離港，故意講假話以求跟黎智英等人撇清關係。

審訊今踏入第69日，擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，代表黎智英盤問。陳梓華早前在審訊時供稱，2020年6月，他跟黎智英在壹傳媒大樓見面，期間兩人談到國安法，陳梓華認為要「褪」，避免倡議制裁。同年7月左右，他跟黎智英助手Mark Simon傾談，期間談到李宇軒「好頑固」，想留在香港。陳梓華今日承認，他沒有在錄影會面中談到上述兩次對話。案件押後至下周一（6日）續審，陳梓華會繼續接受控方覆問。

辯方指出，之所以他沒有在錄影會面中講及，是因為這些講法不是事實；他謀求在判刑時獲得利益，才編造說法。陳不同意，強調事情有發生過，他討厭人利用謊言謀利益，因此想將事實說出。庭上亦提及，陳梓華在錄影會面中指，黎智英講過，無論是宣揚港獨，或希望保持一國兩制，總之要百花齊放，又謂香港本土要保持熱度。

辯方完成盤問後，控方展開覆問。對於陳梓華在盤問時承認，在與執法部門進行會面中曾說假話，包括稱黎智英助手Mark Simon從沒指示他做任何事，控方問他講假話的原因。陳稱，當時仍抱僥倖心態，以為可以跟黎智英、Mark Simon、劉祖廸、李宇軒及「重光團隊」撇清關係，以為錄完口供離開警署，Mark Simon有方法安排他離開香港。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022