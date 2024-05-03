管理長者精神健康存挑戰　行會成員望助認知障礙患者走出家門

精神健康問題近年備受關注，行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財今日(3日)在一個安老研討會中指，現今國際間精神健康狀況正在惡化，當中長者的精神健康亦受到認知障礙和抑鬱症等問題的影響，本港長者的自殺率也偏高。他認為本港管理長者精神健康屬一大挑戰，社會可盡力幫助認知障礙病患者長者走出家門，避免與照顧者「困獸鬥」，減輕患者和照顧者的壓力。

林正財指，隨着樂齡科技發達，本港絕對有能力幫助大部分認知障礙症患者，至少在居住的屋苑內走動，不用照顧者一直陪伴。他表示本港的屋苑絕對可締造「認知障礙友善」的環境，只要社會付出小量成本，願意接納及支援認知障礙症患者，讓患者戴上簡單的監察手錶，已可大大提升認知障礙症患者的生活質素。

林又表示，現時住在安老院舍的長者比例，已較他在2017年任職安老事務委員會時少，希望政府不再只是將資源集中投放在建設安老院舍，不要讓長者以為體弱就必須入住安老院是宿命。他希望社會可協助長者達致健康安老，而基層醫療是重要一步，幫助長者自我管理及預防慢性疾病，並可調撥更多資源支援照顧者。