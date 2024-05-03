政府考慮立法遏止非法販賣　反駁加煙稅助長私煙說法不成立

政府已連續兩年增加煙草稅。醫療衞生部門表示，增加煙草稅可避免吸煙率反彈，亦向社會明確傳達政府保障市民健康的承諾和決心，又稱現正考慮立法，以遏止非法販賣活動，包括檢視如何推行完稅香煙標籤措施，以提升執法成效。對於有意見指增加煙草稅只會助長私煙，局方則反駁指，現時完稅煙數目大致與疫情前水平相若，故反對意見的說法並不成立。

當局去信立法會法案委員會，回應支持和反對調高煙稅的意見。當局表示，現時本港仍有約58萬人每日吸食傳統煙，其中大部分是收入較低的一群，同時亦是最難負擔煙草帶來的健康和經濟損害的群組，認為吸煙只會繼續加劇健康或經濟上的貧富差距，社會要為吸煙帶來的疾病付出沉重代價。

局方又引述本地研究指出，2021年因使用煙草而造成的健康問題，帶來估計約82億港元的經濟損失。當局指，在去年增加煙稅後，吸煙率明顯有下降迹象，初步數據顯示吸煙率由2019年的10.2%和2021年的9.5%，進一步下降至9.1%。

對於反對意見指政府調高煙草稅後只會助長私煙活動，同時令完稅煙亦大幅減少。當局指出，疫情期間跨境客運大受影響，市民無法經口岸攜帶合法免稅香煙回港，令完稅煙量有所上升；不過社會復常後，跨境人次大幅回升，完稅煙數目大致回落至疫情前水平，故認為反對意見的說法並不成立。