YouTube色情血腥片未收斂　東方第14度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影愈揭愈多，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）近日再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，今日(3日)第14度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。此外，東方4月19日(第12度檢舉)的YouTube影片，已交由警方網絡安全及科技罪案調查科跟進。

第1條影片是一名女模特兒全裸在鏡頭前，用吊環凸顯身體各個部位，拍攝造型照，期間全程裸露乳房沒有打格，部分動作相當意淫。其後女模特兒需全身塗上金色顏料，化身成一個全裸的「金人」，繼續拍攝各種意態撩人的裸照。第2條影片是以電影情節作幌子，描述一名性感女郎收取報酬後，在房間裏只穿內衣褲拍攝，期間她慢慢脫去胸圍露出乳房，其後不停自摸胸部及隔着內褲撫摸下體，表達一種女性自慰的訊息。其後，一名小丑突然拿刀將攝影師刺死，鮮血濺到女郎的臉上，小丑捉走女郎把她綑綁雙手並吊起來，另有多名只穿內衣褲的女人同樣被小丑綑綁吊起。

第3條影片是音樂特輯，男歌手演唱時身邊有多名衣着性感的女郎圍繞他，後段有兩名女郎只穿內褲，裸露乳房與男歌手有多次近距離接觸，二人不停地糾纏男歌手，又與他有身體接觸，更有女人坐在男歌手身上扭動身體，意識淫亂。而第4條影片亦是音樂特輯，在強勁音樂節拍下，一名女巫為一名孕婦施行巫術，該孕婦被迫全裸露出乳房，痛苦地躺着，女巫以一個雞腳造型的刀割開她的肚皮，然後以其恐怖的手插孕婦的肚裏，強行取出胎兒，胎兒還連着臍帶，血淋淋的畫面相當嚇人，令人深感不安。

至於第5條影片展示一個疑似宗教儀式，一名長髮美女被脫去全身衣物躺下，期間有男子將一杯紅色液體倒在她身上，其後更以舌頭舔她身上的液體，又在她身上滴蠟。另一名短髮全裸女子更手持一把利刀，想一刀刺進長髮美女的身體，被一個陌生男人代勞，短髮女子的臉被鮮血濺中，場面相當恐怖。