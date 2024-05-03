垃圾徵費試點指定袋使用率參差　食肆商戶院舍增經營成本

垃圾徵費「先行先試」計劃已推行1個月，環境保護署表示，在14個試點當中，以住宅的指定袋使用率較參差，公營房屋及私人住宅的合規率，平均由20%至50%多不等，三無大廈的合規率更只得10%至20%。當局亦觀察到垃圾徵費對食肆、商戶及院舍的經營成本構成壓力。有關試行期間發現的問題，將於本月27日向立法會交代。

環保署指出，基於相關管理層的要求，院舍、食肆和政府大樓等一般全部合規，商場的使用率約70%。此外，多個試點群組包括食肆、院舍、政府大樓，免費指定袋的領取率達100%，而商場及公私營住宅包括三無大廈，則維持在80%至90%以上。環保署又指，垃圾棄置量方面，初步觀察有個別住宅、院舍及食肆試點，與試行前相比有所減少，而回收量例如廚餘、玻璃樽等亦有增加。

至於由區議員協助、在試點以不記名方式進行的「先行先試」問卷調查，環保署合共收集750名不同持份者的意見和試行經驗，不同試點群組的回應比率介乎24%至100%。有關問卷已全部收回，相關結果仍在整理及分析當中。有關試行期間發現的問題及參與者的意見，均會反映於試行計劃的報告，並將會本月27日向立法會交代。