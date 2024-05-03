教育委會討論職業專才教育工作　議員關注標籤化問題　

香港各行各業都十分需要技術人才。今日(3日)立法會一個委員會會議中，有議員指時下的家長都傾向子女向傳統學術方面發展，認為職專教育應有更高層次的提升；亦有議員認為政府雖在職專教育投入不少資源，但往往予人「讀書不成」才報讀職業訓的不良印象，要求當局交代有關畢業生的就業和薪金數字；亦有議員質疑，職訓局擬建的茶果嶺校舍，是否有必要佔用無敵維港大海景的臨海資源。

立法會教育事務委員會今日討論職業訓練局的職業專才教育工作，議員梁子穎指香港發展須透過教育培養足夠的人才，但除了高層次的學術性、研究性的人才，還需一些基層及前線員工的配合。而目前職訓局的課程對象，有為期兩年適合中六程度報讀的高級文憑課程；以及為期三年適合中三程度的職專文憑課程。他說香港有些學生能力不高，宜有一些技能培訓課程，學得一門手藝，但看不到本地有相關訓練讓學生有不同的發展，做到行行出狀元，工字可出頭。如果課程趨向涵接學士學位等學術傾向，如此的發展方向恐怕不是社會所樂見，鑑於建造業和飲食業的前線員工人手不足，當局應提供一些短期和基礎的訓練，讓人儘快掌握相關技巧，未來再提供其他課程幫助提升技能。

議員吳秋北亦指職訓局的安排會產生「標籤化」，令人以為學生中三之後不能升讀更高年級，讀書不成才報讀職業訓練。他又關注職訓局畢業生，就業及薪金狀況。議員顏汶羽質疑職訓局擬建的新校舍，為何一定要選址茶果嶺。

教育局局長蔡若蓮回應指，留意到社會對職業訓練有標籤化的印象，局方正針對家長教育、以及中小學生涯規劃等，努力提升職專教育旳形象。她承認政府付出不少力度，但推廣職專教育仍遇上不少挑戰，且需要時間改變家長的觀念。她說最近到海外考察，發覺芬蘭由90年代開始發展應用科學大學，不過時至今日，當地家長的首選依然是傳統學術路徑，德國家長亦把學術的學位課程視為優先考慮。

職業訓練局執行幹事唐智強，指局方有就職專畢業生的出路作出調查，在高級文憑課程方面，2022年的畢業生大部份是20歲左右的年青人，他們有46%進入職場，當中75%是從事就讀科目的行業，平均薪金是16281元。高科院本科畢業生有87%進入職場，當中84%的畢業生是從事自己學科的行業，平均薪金18413元，較高級文憑學生高約2000元。

唐智強又指，職訓局的黃克競校舍目前約有3000學生，觀塘校舍有1000學生，兩校舍比較殘舊和擠迫，不利跨學科的學習。當茶果嶺新校舍落成後，黃克競和觀塘校舍將歸還政府，並考慮整合其他校舍。他強調高茶果嶺選址是非常好的機會，讓多個學科放在一起，希望到時有6000學生。他說職專形象非常重要，相信新校舍可展現職專全新的形象。