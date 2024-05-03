DSE中史新方案可只考卷一 有學校認為安排課堂有難度

下學年投考文憑試中史科的考生可只考卷一，不考卷二。

中學文憑試(DSE)考生福音！教育局昨日(2日)公布有關高中中史科新方案，考生可以只考佔總分7成的卷一必修部分，而不考卷二，成績最高為第5級。新方案將於今年9月起，對中五學生生效，該批學生將於2025至2026學年投考文憑試。局方強調考卷內容深淺、形式及佔分比重均不變，不會對中史科國際認受性帶來影響。不過今日(3日)有學校指難以編排課堂，讓有關學生自修亦有違新方案原意。

教育局指，新方案是為了讓有需要學生專注於必考部分，以提升成績；而教師在新學年起，可為只考卷一的中五學生編排新教學計劃，考生報考時將毋須表明所應考卷別，成績單及證書亦只會列出考生本科最終成績，不會顯示考生沒有應考的卷別，避免讓考生因選擇而被標籤。

香港教育評議會會長何漢權對方案表示歡迎，認為可以鼓勵更多人修讀中史；他又指，學校在新方案下，編排課堂時間表應該不會太困難，例如只考卷一的學生，在老師教授卷二內容時可作自修，或者直接拆成兩班。

小西灣福建中學助理校長李偉雄則認為，新方案下編排課堂有難度，因為不少學校高中有約20至30人選修中史，有時甚至一級十多人選修，分組教學會較為困難；而對於安排有關學生自修，他認為會與方案原意相違背。