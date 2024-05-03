北環線主線方案修訂及更正刊憲　目標2034年完工

政府今日(3日)就北環線主線鐵路方案的修訂及更正刊憲，發言人指出，相關修訂及更正主要是因應項目的改善設計，包括在不影響鐵路運作的前提下盡量縮減擬議車站範圍及鐵路附屬設施，並因應沿線發展項目的推展進度，減少整體須收回土地的範圍。至於相關更正則是為了反映地段分割的最新狀況，將不會對任何實質私人權益構成影響。北環線主線工程將在方案獲批後盡快展開，預計於2034年完工。

北環綫是北部都會區發展的主要交通基建項目，當主綫落成後可服務古洞北新發展區及新田科技城，更可釋放凹頭、牛潭尾及新田一帶土地的潛力，以及將東鐵綫及屯馬綫形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，進一步改善現有鐵路網絡。在北環線主線投入服務後，使用鐵路往來錦上路站和古洞站，車程只需約12分鐘，大大節省市民的出行時間。

北環線主線將於現有屯馬線錦上路站與已規劃的東鐵線古洞站之間，興建一條長約10.7公里的連接鐵路，並於凹頭、牛潭尾和新田增設三個中途站。有關鐵路方案於去年10月刊憲後，政府和港鐵公司一直與主要持份者保持緊密聯繫，包括就項目進展匯報北區區議會及元朗區議會，及與相關鄉事委員會和持份者進行交流。擬建北環線主線的建造工程，將在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計於2034年完工。