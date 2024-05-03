港大中大合共8.6億增設實驗室　議員憂赤字下加重庫房負擔

香港大學與中文大學提出發展校園工程，兩個項目估算工程費用分別為約2.1億港元及約6.5億港元，包括增設實驗室，支援人工智能等範疇的研究。政府交代兩項工程計劃，期望今年內展開工程。有議員就擔心會加重政府財政負擔，局方就指項目可推動香港創科發展，政府有需要支持。港大計劃將位於本部校園的梁球琚樓重新規劃成研發中心，提供科研室、辦公室和課室；而中大就計劃興建一座10層高的科研大樓，提供實驗室及科研設施。

教育界議員朱國強認為，投資教育會「回本」，而非純支出；亦有議員關注工程超支問題，教育局副局長施俊輝就回應指，實際回標價格要到工務小組才會得知，如有超支會再與兩間大學商討處理方案。

選委界管浩鳴就指，兩所大學籌款能力不差，而政府庫房正處於艱難時間，問及當局會否考慮政府學校各出一半工程費用；施俊輝就回應指，大學雖具籌款能力，但各捐款人有其特定用途；今次兩間大學工程目的為提升科研設施，政府有需要支持香港發展成為國際創科中心。