4月創歷來最熱紀錄　雨量較正常多近70%　水龍捲冰雹齊現身

本港剛過去的4月打破歷來最高溫紀錄！天文台今日(5月3日)回顧上月天氣，指主要由於南海北部的海面溫度較正常暖及低層偏南氣流較正常強，上月遠較正常溫暖，該月平均最高氣溫錄得攝氏28.9度、平均氣溫攝氏26.4度及平均最低氣溫為攝氏24.5度，較其各自正常值高3.3度、3.4度及3.4度，全部皆是有紀錄以來4月的最高值。

此外，受多道低壓槽影響，本港4月亦較正常多雨，總雨量為257.1毫米，較正常值153毫米多約68%。本年首4個月的累積雨量為289.5毫米，較同期正常值300.4毫米少約4%。

值得一提的是，在4月21日，天文台在天雨下錄得全月最低的攝氏21.5度，亦是有紀錄以來4月絕對最低氣溫的最高紀錄，且當日早上清水灣附近更一度出現水龍捲；在上月26日雨勢特別大，本港普遍錄得超過30毫米雨量，而西貢區及沙田區的雨量更超過100毫米。

另外，4月最後一天，雖然日間短暫時間有陽光，但受與低壓槽相關的強雷雨區影響，當晚天氣轉壞，有大驟雨及強烈狂風雷暴，期間本港多處錄得約30毫米雨量，元朗更有冰雹報告，大澳亦曾錄得每小時約110公里的猛烈陣風，而香港仔甚至有樹木倒塌，壓毀一輛的士。