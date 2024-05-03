財會審議沙田T4公路項目　有議員將投反對票　部分棄權或避席

沙田T4主幹路項目造價高，引起坊間不少討論，當局隨後將工程造價由71.6億元修訂為68.1億元，立法會財務委員會今（3日）開會審議該項目，預料項目以記名方式投票表決，有不少黨派均表示支持項目，而有議員則表明會投下棄權票，甚或選擇以避席的方式不投票，更有議員公開表示傾向投反對票。

民建聯、自由黨、新民黨、工聯會均表示會投下贊成票。其中工聯會議員鄧家彪認為當局居民需要T4項目緩解交通問題，亦表示項目造價雖然較高，但認為有必要性。不過他指仍需要關注政府興建道路的進度，因主幹路需要建基於現有工程上，擔心項目會出現延期等情況。

近日議員狄志遠及張欣宇表示將會投下反對票。而與張欣宇同屬同一A4聯盟的議員楊永杰、梁文廣及林素蔚預計將會投下棄權票，梁早前表示A4就T4向局方提議其他方案，如能否提早沙田繞道的研究和落成或優化現有道路接駁用盡現有容量，惟當局表示由於沙田繞道需配合北部都會區的發展，因此當局指T4是目前難以被替代的方案，他指政府需要思考如何減低其成本，令T4能在成本效率上更「物有所值」，又表示現時仍在考慮意向，但強調「一定唔會贊成」。而G19召集人謝偉銓表示聯盟內大部分人會投贊成票，僅有1至2個議員表示會投下棄權票。另外，議員江玉歡亦有反對意向。

另外，議員管浩鳴表示會投下棄權票，他指，立法會議員需要「當家」，把關好每個項目，在現時公共財政困難的情況下要謹慎處理，又指項目沒有最好只有更好，質疑目前交通是否到容忍不到的情況。