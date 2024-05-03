報大數呃教局逾千萬撥款　校聯支援協會董事罪成面臨充公令

廉政公署早前落案起訴一間非政府機構的一名董事及一名經理，控告他們涉嫌作虛假陳述，詐騙教育局向該非政府機構撥款共逾1,000萬港元，為中小學生舉辦課後活動。其中涉案女經理早前承認兩項串謀詐騙罪，涉案董事則不認罪受審，今日(3日)在荃灣法院(暫代區院)亦被裁定罪成。法官押後至5月28日判刑，7月5日處理充公令。

受審的52歲被告何顯華，案發時是校聯支援協會有限公司董事。他被項兩項串謀詐騙及1項串謀使用虛假文書副本罪。控罪指他在2015年3月1日至2017年4月30日，串謀同案被告文海欣、曹瑛等人詐騙教育局，訛稱獲聘於「校本課後學習及支援計畫—區本計畫」轄下72個項目的兼職導師，在兩個學年與校聯或扶苗關注協會訂立合約，而其任教時薪為165港元至195港元，期間並使用了虛假文件。

法官裁決時指，縱使公司運作已上軌道，被告依然是校聯的董事及老闆，是公司的大腦。辯方沒有提供切實的證據，顯示被告沒有再參與處理公司的業務，從而建立疑點。法庭考慮到被告有核對及簽署計劃申請表，有份簽署每月出糧給導師的支票，他必然知道導師的真正時薪並非165港元或195港元，裁定被告面對3項控罪的相關罪行完全知情，及積極參與，判他3罪罪成。同案31歲女被告文海欣，案發時是校聯支援協會有限公司的經理，她早前已承認兩項串謀詐騙罪待判。

案件編號：DCCC 1025/2021