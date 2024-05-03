多名議員質疑T4項目造價　批評當局沉浸自我推銷的美好夢境

政府早前向立法會申請撥款興建沙田T4主幹路，其造價達到71.6億元，隨即引發爭議，當局其後撤回項目，今（3日）立法會財委會審議新方案，即方案由工程費調整為68.1億元。不過，仍有多位議員對項目有保留。其中有議員表示，社福界「榨乾榨淨」節省一億，但T4項目一下子就耗費近70億，指「啃唔落」方案，以及質疑是否需要「不惜工本」解決交通問題，又批評項目不具長遠效益，而當局沉浸自我推銷的美好夢境，連最基本的工程報價和成本核算都未能做到令人信服。

當局在文件中指出，在不影響項目功能的前提下，將下調原工程造價71.6億港元的約5%，即約3.5億港元，包括在附屬道路系統下整合現有的交通管制及監察系統(可節省約4,000萬港元)、採用成本較低的傳統物料建造隔音屏障(可節省約1.2億港元)、縮減一部位於大涌橋路的升降機和橫跨城門河道的單車天橋(可節省約1億港元)、縮減環境美化工程的規模如重置休憩處的設施和綠化面積(可節省約3,000萬港元)，以及按工程規模的縮減而相應減少駐工地人員的薪酬及應急費用(可節省約6,420萬港元)。

議員管浩鳴表示，事實上在繁忙時間時全港都會塞車，而公共財政遇到困難時需要斟酌。他指財委會「當家」好辛苦，下星期有200多億洪水橋的項目，而又有不同局表示有不同需要。他又表示收到很多電話，質疑T4「係咪真係咁有用」，而社福界「榨乾榨淨」節省一億，但T4項目一下子就耗費接近70億。

運輸及物流局局長林世雄表示塞車是整體社會的成本，而T4提供直接通道，因目前沙田東及馬鞍山到九龍西沒有直接通道，相信T4主幹道能夠理順道路，讓整個北區居民受惠。

議員楊永杰則表示見到局長「咁落力」推銷T4，指自己「愈落力心裏面愈不是滋味」，因為慈雲山竹園交通不便問題一直沒有推動解決。他指沙田交通問題是不爭事實，但是否需要「不惜工本」解決，他又指沙田繞道加T6可以覆蓋T4容量，雖然當局指沙田繞道是遠水，但質疑遠水為何不可想辦法變成近水，而當局為何不選擇非隧道方案，斥政府是否要「夾硬」讓議員選擇T4。

林回應指高架橋改為隧道是經過幾年和地區、議會商量，沙田繞道會按程序規劃，並非如此容易提早。土木工程拓展署署長方學誠表示非隧道方案受到地區反對聲音，優化方案已經充分考慮地區人士意見，如果推倒重來，未來不確定性非常大，認為不是好選擇。

社福界議員狄志遠表示項目「斬手斬腳」、「做少咗嘢」讓成本減低，但政府有否思考因「洗手唔抹腳」、「程序論論盡盡」帶來成本提高，明確表示「啃唔落」方案，會投下反對票。

同樣明言將投下反對票的還有議員江玉歡。她指市民認為T4不能根本性解決車流問題，且或會造成大老山隧道及獅子山隧道阻塞情況，造成「治標不治本」，而T4主幹道功能發揮有限，每日疏通的功能大概只有1小時，周邊獅子山隧道及沙田繞道建成之後，T4功能更顯「雞肋」，項目不具長遠效益。

她又表示縱然財委會可能通過申請，但不代表項目高昂造價項目具有「合情合理性」，更難以向公眾解釋，為何用68億巨額公帑修建一條用多十多分鐘就可以走完的公路。她指工程需要科學政策，應該回應市民需求，以及合情合理合法合乎政策目標，而T4工程項目並沒有符合上述標準，認為T4無論是冠冕堂皇的長遠政策價值和社會效益，甚至連最基本的工程報價和成本核算都未能做到令人信服。

她表示公共財政涉及方方面面，政府官員不應沉浸在「自我推銷的美好夢境之中」，政府並非只應將文本材料寫得亮麗、亦並非只召集議員簡單講述PowerPoint、更並非在明知議員和市民對項目有意見時，僅僅在社交平台缺乏針對性，顧左右而言他簡單回應。她認為今日以行政為主導的香港社會，政府官員應該看清自己的角色定位，每提出政策時，要預測政策實施後的政策結果，政府只管提出不管後續，均是落後施政思維，而香港已經踩過很多次坑，她稱自己投下反對票，並非對項目必要性提出否定，而是基於當前政府公共財務狀況，以及工程項目建成效益的綜合考慮。

議員張欣宇也明言反對，他指自己和政府存在原則性分歧，經過專業判斷和價值判斷，因此「冇辦法支持」，又指項目需要考慮成本效益和民意基礎，反問市民意見是否無理取鬧，指政府不能對意見視而不見。他又指如果項目通過，裁減單車徑、升降機意義不大，如果之後再做，只會更加貴，希望當局三思。

議員林素蔚表示對政府只壓縮3.5億感到「非常失望」，她指自己訪問800多位市民，7成3認為有需要興建，但有近7成人認為造價偏高。她指面對財赤、經濟蕭條，政府盛事「一大堆」，如每月放煙火一百萬，認為68.1億是難以接受的高昂造價，而公帑要用得其所和謹慎使用，希望政府在通過撥款後，如期進行工程，而且被刪減的單車徑項目不要在幾年後再來立法會申請撥款。但被問到會否支持項目，她指不會支持，會投下棄權票。

不過，另一方面，多位議員表明支持項目，其中航運交通界議員易志明舉例指，西鐵剛興建時被稱為「大白象」，但反問如果沒有西鐵，「今時今日是甚麼環境？」，他指T4如果不計算新加功能，和過去18年的建築成本上漲相若，沙田繞道亦很難做得快；議員盧偉國表示大埔公路沙田段塞車問題是「切膚之痛」；議員李世榮則指政府撤回文件之後，向馬鞍山所有屋苑詢問意向，有8成屋苑希望政府在壓縮成本後盡快落實，因此暫時看不到反對的理由。

議員葉劉淑儀直言江玉歡借T4幹線教訓政府，偏離核心問題，她指核心在於T4幹線是否可以改善馬鞍山到九龍塘的交通，以及改善沙田區內交通，而議題由2004年區議會開始討論，造價由6億增加到71億，因為政府應居民作很多改變，她又表示不值得削減3億，導致升降機取消、降低隔音屏障的質素等，而這些全部都是改善生活質素所需，建議表決兩次，一次支持68億方案，一次支持71億方案，以及詢問政府能否承諾努力在68億範圍內，「順手做埋」興建這些設施。

林世雄表示工程範圍已經修訂，項目不能跨越工程範圍，到時會再看需要，或可在人人暢道等項目申請資源。而財委會副主席周浩鼎表示投票只能按文件方案。