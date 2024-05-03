本港3月零售表現轉差　按年跌7%遠遜預期

本港零售表現遠遜預期，政府統計處今日(3日)發表最新零售業銷貨額數字，今年3月的零售業總銷貨價值的臨時估計為312億港元，較去年同月下跌7%。雖然今年首2個月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計按年微升1.4%，但與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌1.3%。港府表示，上月零售業總銷貨價值轉為下跌，部分因為旅客消費比較基數高以及復活節假期。

在今年3月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億港元，較去年同月下跌4.7%。今年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同期下跌13.4%。與去年同期比較，今年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌10.7%。

扣除其間價格變動後，今年3月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌8.6%。今年1月與2月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期下跌0.4%。與去年同期比較，今年首季的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌3.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年3月與去年3月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌17.7%；其次為超級市場貨品，銷貨價值下跌3.4%；服裝下跌17.5%；食品、酒類飲品及煙草下跌11.3%；百貨公司貨品下跌14.1%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.5%；燃料下跌14.5%；家具及固定裝置下跌3.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌10.7%；中藥下跌5.8%；以及眼鏡店下跌10.1%。

另一方面，今年3月與去年同月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升8.7%。其次為藥物及化妝品，銷貨價值上升8.9%；汽車及汽車零件上升7.6%；以及書報、文具及禮品上升6.8%。