38歲男遊泰被蚊針　返港發燒出疹證染寨卡病毒

外遊小心畀蚊針！衞生署衞生防護中心今日(5月3日)公布，一名38歲男子上月中遊泰國返港後，在上周三(4月24日)起發燒及出疹，翌日到北大嶼山醫院急症室求醫，並獲安排到瑪嘉烈醫院接受診治。病人的血液樣本經化驗後，今日證實帶有寨卡病毒，他的情況一直穩定。防護中心會將個案通報泰國衞生當局。

初步調查顯示，病人曾於上月10日至18日到泰國，外遊期間曾被蚊蟲叮咬，其家居接觸者和同行人士至今沒有出現病徵。防護中心呼籲市民在外遊期間應時刻採取防蚊措施，懷孕婦女如前往受影響地區應加倍留意感染風險。為減低感染蚊傳疾病的風險，除一般措施外，市民如從受影響地區回港，應在至少21天內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

寨卡病毒感染屬於蚊傳疾病，根據世界衞生組織的資料，西太平洋及東南亞有多個國家/地區(包括泰國)曾出現或正出現寨卡病毒傳播。衞生署已通知食物環境衞生署進行病媒監測和滅蚊。寨卡病毒感染屬香港法定須呈報傳染病，任何懷疑或確診個案均須即時呈報，以展開調查、控制和監察。