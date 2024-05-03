流感新冠雙重夾擊　當局呼籲市民潔手盼截斷傳染鏈

近日流感肆虐，新冠復燃，本港正面臨一個為時最長的冬季流感高峰期！悉逢5月5日是每年「手部衞生日」，衞生署衞生防護中心今日(3日)呼籲市民建立正確並適時潔手的習慣，以有效提升個人及公共衞生。

「2024年手部衞生日」以「潔手，Power of Hand Hygiene」為主題，強調潔手可以預防和控制傳染病及多重耐藥性菌類的傳播。呼籲市民應將潔手融入日常生活，並提醒家人和朋友注意手部衞生，特別在進食前和如廁後。今年，中心將會於醫院、診所和社區張貼展示具立體效果的實體海報和動畫化的電子海報，以提醒醫護人員及市民時刻保持手部衞生的重要性。

正確潔手的步驟亦十分重要。當雙手有明顯污垢時，應用梘液及清水洗手最少20秒；沒有明顯污垢時，可選擇使用含70%至80%酒精的搓手液，揉擦雙手最少20秒，直至完全乾透。清潔雙手時應全方位覆蓋手部包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕。研究指出，有效潔手可以有效預防約30%引起腹瀉的感染，以及約20%呼吸系統感染。保持手部衞生可以截斷傳染鏈，保障大眾健康，更有效減低多重耐藥性菌類在社區傳播。