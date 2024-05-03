反非法勞工行動拘16人包括假難民　當中3人涉行使及管有假身份證

入境處在周一(4月29日)、周二(4月30日)及昨日(5月2日)展開反非法勞工行動中拘捕16名人士，分別涉嫌非法勞工、聘用非法勞工及協助及教唆者。當中兩名女子持有不允許僱傭工作的擔保書。

入境處人員搜查了22個目標地點，包括按摩店、裝修中單位、住宅單位及餐廳，共拘捕7名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及3名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為三男四女，年齡介乎28至64歲。當中兩名女子持有「行街紙」。另外，兩名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1名48歲男子。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為兩男一女，年齡介乎34至44歲。

另一行動中，執法人員於東區共搜查了16個目標地點，共拘捕3名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為一男兩女，年齡介乎36至50歲。該名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一男一女，年齡分別為45及49歲。