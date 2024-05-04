培訓足病診療師　全額資助赴英3年修讀學士課程

不少都市人、老人家都面對足部病患問題。為應付需求，醫院管理局開設足病診療部，轄下醫院現時有54名足病診療師提供服務，治療包括糖尿病足、關節炎，以及其他病症，例如灰甲、雞眼等。今年當局會資助2至3名人赴英國培訓，就讀足病診療學學士課程，為期3年，完成有關計劃後，要在醫管局轄下醫院作5年服務。計劃正接受報名，將於本月16日截止。

完成計劃的溫兆強已經成為足病診療師7年，當初從事IT行業，工作幾年後心生去意，在求職網上見到計劃，便開始了解足病。他指投身醫療界是因為想幫助病人，日常亦會做義工服務長者；但讀書時沒有讀過理科，惟有在網上報讀有關生理學的課程，幸得計劃取錄。

溫表示，求診人士多為長者，常見問題有糖尿腳、雞眼等；亦有年輕女性因為常穿高跟鞋而出現足部問題。治療時通常分為檢查和治療兩部分，診療師會檢查病人腳部血管、皮膚、肌肉等哪部分出現問題，然後再作治療。他指近年市民對足病意識有所提升，病人往往能及早治療，有效防止惡化。

九龍西醫院聯網足病診療部門經理王楚芳指，部門現時接受的病人，有近3至4成為緊急情況，多數有慢性病如糖尿病等，一般會於1至2個星期內得到治療；而半緊急病人，如腳部血液循環出現問題，則要等約8個星期。她又指，因為腳部時常受壓，現時部門會提供腳套，方便病人繼續日常生活；又強調有部分病人出現「爛腳」情況，就索性不行路，其實反而令情況更差。

醫管局總行政經理潘綺紅認為，面對人口老化，未來可能會對足部治療有更大需求；又指當局會定期檢視部門所需人手，如有需要會再增加。由於現時本地大學未有提供有關課程，當局一直有推行有關計劃，加上薪金吸引，完成課程月薪可達3萬港元，去年就收到70份申請，最後揀選2至3名前往英國；而且足病診療師流失率低，只有5%，對情況不太擔心。