詐騙集團租用共享辦公室收購名牌貨　11人被捕涉款140萬元

油尖區執法人員，於本年3月至4月期間接獲多名市民報案，指有詐騙集團透過網上銷售平台，誘騙賣家攜同名牌貨物例如手錶或手袋到店舖交易，期間騙徒偽裝成網站職員，聲稱要帶走貨物進行鑑定，其後連人帶貨逃去無蹤。案件共涉及7名受害人，損失貨物金額共約140萬港元，最大案件損失為一隻24萬元手錶。

人員展開調查及分析，發現詐騙集團會以日租方式，租用高端購物中心或甲級寫字樓的共享辦公室。騙徒會選擇人流暢旺及現場四通八達的地點犯案，從而大執法人員追查的難度。騙徒會以名牌包裝盒及高仿名錶、首飾及大量偽鈔等物品，將犯案地點布置成收購名牌物品的店舖，以博取受害人的信任。騙徒會以真實海外珠寶店名稱，製作虛假名片及網站，來租用辦公室及接觸受害人。騙徒在網上買賣平台接獨受害人，並以高價方式吸引賣家到店舖交易。

據悉，詐騙集團分工明細，除主腦及骨幹成員外，亦在網上平台招攬需要「搵快錢」人士冒充網店職員、招生員、經理等角色，以陪同骨幹成員招呼客人，期間指示員工以「驗貨」為由誘騙客人交出貨物。

人員經調查後於4月展開拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕3男3女(22至38歲)。其後，人員鎖定集團主腦及骨幹成員身份，於本周四(2日)在中區一辦公室，當在騙徒帶走受害人貨物時，人員成功將其截獲，並拘捕3男1女(17至35歲)，及檢回受害人的名貴手錶，該4名被捕人士分別為集團主腦及骨幹成員。至昨日(3日)，人員拘捕詐騙集團餘下1名32歲男同黨。執法人員相信已成功瓦解詐騙集團。