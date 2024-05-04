當局指最低工資已考慮商界承擔能力　機制會作檢討非「千秋萬世」

政府早前接納最低工資委員會有關改善法定最低工資檢討機制的建議，包括每年檢討法定最低工資水平一次及採用方程式以實行「一年一檢」，以及在實施有關新檢討機制5年至10年後作出檢討。新機制下，最低工資只加不減。勞工及福利局長孫玉菡今日(4日)在一個電台節目表示，最低工資方程式是照顧議價能力最低的基層勞工，「可加不減」做法可為基層勞工保本，是定心丸，認為本港作為富裕社會對基層勞工應盡量「幫多少少」，並重申最低工資水平已同時考慮商界承擔能力，認為引入方程式不會影響競爭力，因方程式亦已盡可能平衡各方看法。

孫玉菡表示經濟增長因素計法是最近1年實質本地生產總值的增長率，減去最近10年的趨勢增長率，乘20%，認為取用本地經濟增長10年平均數，使得出的數值更加穩定，而設增幅1%封頂機制，是為了絕對跟從方程式檢討最低工資，讓僱主放心。對於勞工界指經濟增長因素比重不足，未能令基層勞工共享經濟成果。他則不認為方程式是保守，又指方程式是由最低工資委員會一致通過之共識，實行5至10年會作檢討，並非「千秋萬世」。

而早前沙田源禾遊樂場發生致命工業意外，兩名渠務工人懷疑吸入沼氣不治。他指，勞工處會在4至5星期內推出推出新修訂的密閉空間工作守則，要求工作期間有攝錄機作全程記錄，以防止僱主僱員有僥倖心態，增加阻嚇力。他表示不少沙井由政府、機管局和港鐵等大機構負責，相信有能力用好科技作預防性監察。