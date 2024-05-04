本港適齡學生人口減少　沙田再有兩間幼稚園將明年停辦

本港適齡學生人口下降，再有兩間幼稚園將停辦。由基督教道光教育機構開辦，創校約35年歷史的馬鞍山耀榮中英文幼稚園，以及42年歷史的大圍美林邨道光幼稚園將於明年8月1日起停辦。前者日前致函家長，稱出生率下降、移民潮、跨境學童減少等原因，學生大幅減少，面對龐大財政虧蝕，難繼續營辦。

耀榮校監胡一鳴在信中提到，經辦學機構和校董會商議後，決定於下年8月1日起停辦幼稚園，將辦學權交回教育局，而校董會亦已即時停收K1學生；至於已註冊的新生，則會盡快退回註冊費，並提供資訊轉往其他學校就讀。胡又在信中強調，現時就讀K3及K2的學童不受影響，而學校的人手資源、課程安排及畢業活動亦如常不變；至於K1升K2的學生，則會由家長考慮9月是否轉讀其他幼稚園，抑或選擇在原校完成K2後，才轉讀其他學校。

根據2023/24學年《幼稚園概覽》，耀榮中英文幼稚園及美林邨道光幼稚園均有參加幼稚園教育計劃，代表是獲政府資助；截至2022年9月，兩校分別有137及70名學生。此外，經翻查耀榮辦學團體於2022-23年架構圖後，發現當時在沙田愉田苑仍有耀榮中英文幼稚園，但於本學年已停辦。

教育局表示，接獲校方通知，將於2025年8月1日停辦上述2間位於馬鞍山和大圍的兩所幼稚園，並指會與校方保持緊密聯繫，為有需要家長和學生提供協助，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料，並重申沙田區有足夠的幼稚園學額。局方續指，自去年9月至上月，共錄得14所幼稚園於本學年內或結束時停辦，包括一所與其他學校合併；同時6間為新註冊幼稚園，另有4所正申請學校註冊。