五一客量不如疫情前　人均消費減2成　業界冀增自由行城市

今年五一長假首日有近20萬旅客訪港，比去年首日人數增加過萬。香港餐飲聯業協會表示，訪客人數仍未回復至新冠疫情前的數字。另外有酒店業人士指出，雖酒店入住率有上升，但是在集團減價超過2成的基礎上才達到，期望政府能給予相關政策支持，增加來港遊客人數。另有旅遊業人士表示，遊客現在可選擇的旅行地點變多，競爭日趨激烈。

旅發局早前預計五一長假期間會有約80萬人來港，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(4日)在電台節目表示，相信可以達致預計，但今年首日僅18.1萬人來港，相比疫情前的同期並未達標。另外，今年來港的旅行團數量僅有100多個，且缺少高端旅行團，很多訪客都是自由行，人均消費減少超過2成。加之五一當日有約18萬港人北上消費，在人流減少，消費力度減低的雙重影響下會對餐飲業造成不小的衝擊。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同節目表示，公司旗下兩間酒店在五一期間的入住率大約9成，較去年同期減少幾個百分點，又強調，這是在公司減價2成3才達致的入住率，房價從每晚超過2,000港元減少至不足2,000港元，他表示這種情況對酒店業來説並不理想。另外，陳宗彝指出，本港的酒店房間充足，航班運力也以恢復，希望政府爭取開放更多自由行城市吸引旅客來港。

旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，今年五一長假的內地訪港旅客人數與政府預計差不多，雖然仍比疫情前少，但認為外界要明白，內地省市之間的旅遊競爭激烈，旅客有很多選擇，疫情期間內地亦持續進步，香港要追落後。