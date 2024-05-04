流浮山發展計劃明結束諮詢　環團揭濕地緩衝區建屋

政府早於今年2月提出流浮山/尖鼻咀/白泥一帶的發展計劃，公眾諮詢期為期兩個月，將於明日（5日）結束。有環保團體研究發現，此計劃將會「侵佔」大量受法例保護的具保育價值土地，整項發展計劃有近6分之1土地位於濕地緩衝區內，更會在濕地緩衝區內建住宅單位；而海岸保護區部分用地將淪為酒店旅遊度假區。

根據發展局2月釋出的文件所示，規劃中的流浮山地區有洪水橋/厦村的經濟定位，加上其優美自然景色，計劃發展成為數碼科技樞紐及生態旅遊勝地。新發展區總發展面積為740公頃。不過，長春社研究發現，當中有約124公頃位於濕地緩衝區內，佔項目近6分之1，擬議的住宅用途地帶更佔約17.6公頃，部分住宅發展用地正正位於濕地緩衝區內。

此外，本土研究社昨日（3日）亦發文表示，新發展計劃的各土地用途並未完全按照原有規劃的用途，反而被不同發展項目所「侵蝕」。本土研舉例指，情況最嚴重的海岸保護區，約為114.62公頃，當中近半用地將被降格為海岸保護公園（陸上部分）；而計劃中的白泥至尖鼻咀沿海用地，將會在海面建造4.8公里長的海濱長廊及單車徑，部分延伸至海岸保護公園中，而該海岸保護公園正正涵蓋了中度至高度生態價值的生境及所需的緩衝區。

計劃又將部分用地發展為休閒生態旅遊的主題活動節點，建造度假酒店、零售、餐飲、娛樂、戶外探險公園和露營場地等設施。木土研認為這並非公眾未來所希冀的流浮山、白泥的日落景色。木土研又指，政府所展示的概念圖中，數碼科技樞紐、流浮山優質社區住宅項目及海鮮市場也和原有海岸保護區土地用途重疊，質疑是當局畫圖粗疏，或是無視了數碼科技產業、住宅和市場對於保護區生態可能造成的干擾。