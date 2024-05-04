童軍總會與過渡屋營運機構合作　為住戶兒童提供旅團活動

近年本港愈來愈多過渡性房屋落成，香港童軍總會今日（4日）宣布，與6個過渡性房屋項目營運機構簽訂合作備忘錄，以提供不同活動予居住過渡屋的青少年和兒童。活動包括開辦童軍旅、為過渡屋的旅團活動和訓練提供支援，讓過渡屋的旅團童軍成員參與童軍會舉辦的歷奇活動體驗等。

與童軍會簽訂合作備忘錄的過渡屋營運機構包括，博愛醫院博愛江夏圍村、香港聖公會福利協會同心村、仁愛堂仁愛居、嗇色園可悅居、香港社區組織協會喜盈及仁濟醫院仁濟軒。未來童軍會將會在過渡屋開辦童軍旅，為青少年提供富挑戰性和有進度性的童軍訓練和活動；又會提供童軍教學資源及領袖培訓；而過渡屋的旅團童軍成員也可參與童軍會舉辦的歷奇活動體驗，從中培養領導才及團隊精神，促進個人成長；並就可持續發展及社會服務進行交流及合作，為青少年提供學習體驗的機會；以及舉行會議，以促進良好溝通及緊密合作。

童軍會表示，期望透過與過渡性房屋項目營運機構的合作，於過渡屋開辦童軍旅，以吸引更多青少年加入成為童軍一分子，同時亦希望藉著計劃鼓勵家長一同參與成為童軍領袖，並為他們提供童軍教學資源及培訓，與他們一起培育青少年，讓青少年能建立正面的價值觀，健康地成長。