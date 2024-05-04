康城露天地停車場成水塘　議員促調配資源全力搶修

本港多區大雨，其中西貢和將軍澳成重災區。天文台今日(5日)上午8時55分發出今年首個紅色暴雨警告，西貢、將軍澳經歷特大暴雨致區內出現多處水浸和山泥傾瀉。有議員表示，今早7點前已收到多宗水浸報告，其中康城領都對出露天地停車場更需要拖車公司到場拖走入水車輛。她又指停車場近山坡一側水浸情況嚴重，估計是因為山波出現山泥傾瀉，附近修復堆填區的雨水集中從此處流入停車場，釀成水浸。

議員林素蔚表示，今早7點前收到多宗水浸報告，包括檳榔灣、上洋村，下洋村、坑口村、將軍澳醫院迴旋處、馬游塘，以及康城領都對出的露天地停車場等。其中露天地停車場近一半的車輛或需靠拖車拖走。林素蔚稱，經渠務署人員緊急清理後，目前情況已經受控，積水已慢慢散去。

她又稱五塊田亦出現嚴重山泥傾瀉，並建議駕車人士盡量避免行駛清水灣道近五塊田的山泥傾瀉路段，或減速通行。她指，該處是進出清水灣的要道，若暴雨持續，山泥進一步傾瀉，將會嚴重影響進出清水灣的交通。當局稍後或關閉其中一則通道，以便對該處進行搶修。她促請當局靈活調動相關部門和機構資源，全力處理各種緊急狀況，把暴雨對市民的影響降到最低。