全港多區設漂書櫃　為舊書延續生命　促進資源共享

九龍城兩社區會堂今日(4日)推出智能漂書櫃，希望能提供一個契機讓社區居民能分享書籍並建立環保觀念。碳中和及可持續發展委員會表示，此次漂書活動可為舊書帶來新生命，更是一次性實施了兩個可持續發展目標。另外，市民可通過應用程式在全港各區捐書及取書，地點包括香港、九龍、新界及離島。

「可持續發展目標導向智能漂書櫃」今日起將設置在九龍城區紅磡社區會堂及啟德社區會堂。一沓紙可持續發展基金會表示，希望可以提供一個便利的平台，讓附近居民可以分享和交換書籍，同時促進社區資源共享，建立助人自助環保漂書人情網絡。香港中國企業協會資訊科技行業委員會秘書長張曉光對活動表示支持，並捐贈400本書，希望大家進行循環使用。碳中和及可持續發展委員會主席林正財表示，「漂書」減少浪費舊書，促進循環經濟。他還表示，活動可避免把有價值的書籍送往堆填區，減少在堆填區處理廢棄物過程中產生的碳排放，實現「氣候行動」的目標。

另外，市民可通過手機應用程式在全港各區進行捐書和取書。地點包括香港的中環街市、康景花園、藍灣廣場；九龍的紅磡社區會堂、啟德社區會堂、置富都會、中港城、麗港城、清水灣半島；新界的新都會、荃新天地、荃灣海濱、爾巒；及離島的愉景灣。