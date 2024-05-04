「望僕號」海上書展船首度來港　逾2千英文書籍供選購

時隔9年，「好書共享」協會再有輪船今日(4日)訪港。船上將以實惠價格提供逾2,000本英文書籍，以及各類工藝品供市民挑選。船長表示，船上共有約100名義工，團隊停留期間將開展各類工作，希望在香港度過一段美好的時光。

「好書共享」協會的「望道號 Logos Hope」輪船曾在2015年訪港，今日是時隔9年之後的另一艘輪船「望僕號Doulos Hope」訪港。此次來港船上有超過2,000本書籍，涵蓋範圍廣泛，包括小說、科學、醫學、藝術、語言、宗教、興趣愛好、烹飪和運動等各個領域；書展同時提供兒童書籍、學術著作、詞典和地圖集等多種選擇。此外還有各類工藝品售賣，包括袋、杯子、T恤、鎖匙扣、筆等。船上還有咖啡店「希望咖啡店」，香港義工船員Godfrey在停泊期間會在咖啡店為大家服務。

「望僕號」的團隊由約100名義工組成，來自不同國家和地區。船員表示，他們的目的是與全世界的人分享知識以及提供幫助。團隊在停留香港期間將會展開不同的社區工作，諸如聯同「Ultimate United」和「Praxis Charity」等組織，為社區人道主義項目作出貢獻，包括食品分發、探訪居住香港的難民和尋求庇護者，以及支持康復計劃等。

「望僕號」將於下周五(10日)晚舉行 「希望分享 Hope Talks」活動，由數位來自不同國家及專業背景的現役義工船員作演講分享，旨在激勵更多年輕人及專業人士，積極參與義務工作及回饋社會。活動門票為30港元。「望僕號」將從5月4日起至26日在香港停泊(逢周一休息)，開放時間為中午12點30分至晚上8點15分，門票需預定，上船地點在海運大廈二階旅客候船大堂。