紅雨襲港有22宗塌樹　25宗有人被困升降機　14人須疏散

紅雨及強烈陣風來襲，今日有22宗塌樹報告，在海濱的市民更連傘也撐不起。(黃仲民攝)

紅色暴雨警告生效近7小時，天文台於下午3時50分改發黃雨警告，亦是今日第二度發出黃色暴雨警告，至晚上8時45分才取消。持續性暴雨令西貢、將軍澳及觀塘等多區如澤國。當局表示，截至晚上8時共接獲22宗塌樹報告，當中無人受傷；而消防至下午7時共處理了25宗有人被困升降機報告、71宗自動報火警系統報告，共疏散了14名市民。

政府表示，其中一個山泥傾瀉個案發生在將軍澳第二期已修復堆填區之上的清水灣郊野公園，環境保護署即時增派人員及挖土機到現場清理泥石，把沖下來的雨水疏導至附近引水道或雨水渠，紓緩將軍澳的水浸壓力。

至於西貢區較早前因嚴重水浸全線封閉的道路，亦在多個部門的工作下，大部分均可於短時間內解封，交通回復正常。運輸署的緊急事故交通協調中心其間亦提升級別，密切監察全港的交通狀況，與相關政府部門及公共交通營辦商緊密聯繫，適時通知各公共交通營辦商作適當的營運安排。在天氣許可及風險可控的情況下，盡快恢復受影響的公共交通服務，或減低受服務影響的程度。