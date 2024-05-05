堆填區斜坡不堪沖刷　引發泥石流

將軍澳日出康城對出的露天停車場，是今次水浸的重災區，西貢區議員張美雄推測，停車場後方的復修堆填區天然斜坡因不堪暴雨沖刷，引發泥石流的同時，環保大道的渠道淤塞導致去水緩慢，以致位處低窪的露天停車場頓成澤國，許多車輛因水浸而「死火」，他就試過應街坊要求，代為駛走座駕，結果機件因水濕而無法啟動。

張美雄指往時在大雨過後，將軍澳對開海面出現的大片黃泥水，復修堆填區的天然斜坡是源頭之一，之不過今次的水流方向不是大海，而是注入露天停車場。他認為泥石流地點既是復修堆填區，相關部門有責任做好鞏固工作，而環保署昨日亦有派員到場處理。雖然有關斜坡屬於綠化帶，不宜鋪設石屎護土牆，但不妨改種一些抓土力較強的植物，或許能改善斜坡的水土情況。

另一位西貢區議員方國珊指，不少車主在昨日清晨跑到停車場駛走座駕，但能避過水淹一劫的卻不足兩成。事後不少居民對區內5至7個家庭才有一個停泊車位的規劃頗有微言，認為樓宇內若有足夠車位，就毋須停泊露天停車場。她說將軍澳和西貢一帶下雨天容易水浸，尤其是正值道路擴建和附近地盤展開工程的當下，即使有工地經歷去年9月的暴雨後增設抽水泵，可惜在昨日仍沒有太大作用，呼籲要做好排水設施。