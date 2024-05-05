T4爭議中通過　議員指要做好把關　令其他申請具透明度問責性

T4主幹路項目造價由71.6億港元減磅至68.1億港元，雖然在上周五獲立法會財務委會通過相關撥款申請，但當中有15名議員投下反對棄權票。當日投反對票的議員江玉歡強調政府日後仍有不少項目的撥款申請提交財委會審批，必須做好把關工作，項目申請更具透明度、專業性及問責性。

江玉歡當日的發言批評T4項目功能發揮有限，更形容為「雞肋」，甚至批評官員沉浸在「自我推銷的美好夢境之中」。她今日(5日)在社交平台貼文，指昨晚夢見與主責T4項目的運輸及房屋局局長林世雄吃下午茶，談論一些項目建設，可能是T4的撥款申請令她想起不少就項目撥款引起的更深層問題。

立法會有撥款的把關功能，相關項目撥款申請亦要經一定的程序。她指過去2年有不少市民關注的項目撥款，雖然立法會妥善完成審議，但她留意到市民並不完全滿意，不少市民縱使反對撥款，但始終獲通過，有些市民質疑有些項目的動工或工程造價等等，而每次撥款申請也令社會帶來拉力，但議員總不能害怕社會上的討論，便對項目的討論表面或簡單化。

作為市民和議員的她經常自問立法會的撥款制度能夠優化嗎？能否讓市民覺得更專業和更透明嗎？現在發展局正就工程造價作出檢討，但項目好壞，工程造價只是其中一個部分。

她表示，參考世界其他地方的項目撥款安排，很多經濟體也採用Gateway Process (把關過程)。項目凡達一個數額，必須經過獨立的委員會先行審批。該委員會會總體考慮項目對社會的多方影響、與其他社會發展的配合、在項目發展期內對公共財政的影響等等。有些地方更規定項目建議書必須列出人口改變、碳排放等因素。

獨立委員會的組成方面，她指有專家及局方代表，不同部門能在審議過程獲取經驗。不少國家更會在項目完成後一段時間進行項目評核，確定結果與原先計劃的相符度。總體而言，gateway process 能令項目申請更具透明度、專業性及問責性。

在T4項目後，她指接下來的項目還多，除了數票之外，怎能做得更好？怎能增加市民的滿意度和信心？刻下赤字是不爭的事實，怎樣管控項目的推進，怎樣令市民見到每個項目在未來10年或20年發展上的位置，怎樣確保宏大的計劃和願景得以落實均是議員要踏實處理的問題。