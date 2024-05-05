衙前圍道重建　特定商戶可優先租用新商舖　回遷者獲租金優惠

市建局在2022年5月啟動九龍城衙前圍道／賈炳達道發展計劃（衙前圍道項目），結合重建、樓宇復修，保育和活化的「融合策略」模式。市建局行政總監韋志成今日(5日)發表網誌，指為了保存地區特色，市建局考慮為受重建影響的商戶回遷，讓他們在項目完成後能返回原區經營，亦會提供額外支援及租金優惠予指定商戶，盡力保留「小街小舖」和「成行成市」的街市氛圍和地區特色。

市建局團將項目內的特色營運者分為鮮貨和乾貨店舖(「街市食品店舖」)，以及具潮泰特色的食肆和店舖，或在項目範圍內經營超過20年的食肆(「潮泰食品及餐飲店舖」)兩大類，為他們制定適切的回遷方案或過渡經營安排。在剛過去的星期二(4月30日)，已發信向項目範圍內住宅及商舖物業的業主，提出收購建議。隨着項目的收購工作已展開，團隊將逐一向上述具地區特色的商舖營運者，講解適用的回遷方案或過渡經營安排的建議細節。

除了一貫的收購政策，市建局更首次研究給予與九龍城街市相關的店舖營運者，提供額外支援，鼓勵他們在項目範圍外但毗鄰九龍城街市的街道，另覓地舖作過渡經營安排，以期望在重建項目進行期間，盡力凝聚這類特色店舖留在原區經營。在項目完成後，他們亦可優先租用新發展項目內的商舖，亦會獲租金優惠予選擇回遷的營運者。

因應衙前圍道項目內營運者的類別以及其經營環境所需的不同，團隊在過去接近兩年的時間，與商舖營運者多次接觸溝通，內部亦召開超過50次會議，務求就過渡期經營及回遷方案的選址、周邊配套(例如上落貨區)、與項目展開工程的時間等多方面作配合，並不斷作出調整及優化，期望能制定更切合他們營運需要的安排。

至於第二類的商戶，即與潮泰相關的特色食肆店舖及「老字號」食肆，除了研究在衙前圍道項目落成後，預留位置供他們回遷外，他們更可以優惠租金，優先租用市建局新發展項目內的商舖。考慮到沙浦道項目會較衙前圍道項目更早落成，這些營運者亦可選擇沙浦道項目內的商舖作為回遷安排，讓他們能夠盡早回遷至「龍城」區經營。

韋志成期望，衙前圍道項目的業權收購工作能順利進行，更希望具潮泰特色的食肆和店舖的營運者，以及與街市食品相關的商戶，都能感受到市建局團隊為他們制定不同方案所付出的努力。若對方案有任何疑問，鼓勵他們與個案主任聯絡，提出意見。