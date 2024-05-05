南大嶼「受規管地區」收5投訴　貝澳違規地近半年未還原

政府透過修例，去年9月起將南大嶼山約626公頃土地指定為「受規管地區」，賦權規劃署有執管違例發展，包括分流、大浪灣、水口、塘福、長沙、貝澳、十塱、芝麻灣半島及望東灣等。發展局及規劃署回覆傳媒查詢時指，截至上月中，共就「受規管地區」收到5宗投訴，當中3宗位於貝澳，另外2宗則分別位於望東灣及水口。其中位於貝澳近芝麻灣道的填土工程去年12月已向土地擁有人發出《強制執行通知書》，其後再要求恢復原狀。不過，截至上月仍未恢復原狀，規劃署指恢復限期為本月底前。

關注團體守護大嶼聯盟發現，芝麻灣道位於「受規管地區」的地段，去年12月現場已放置一部挖土機，並擺放約10個石屎壆及建築物料，疑正進行土地平整工程。當局證實於去年12月8日接獲上述貝澳投訴，規劃監督已於同月中旬向土地擁有人發出強制執行通知書。不過，事隔4個月後，相關團體上月再度前往貝澳觀察，發現涉事地點已圍封，但未見遭破壞的地點恢復原狀。

規劃署回覆指，經巡查後確認有關工程已中止，並於2月向土地擁有人發出《恢復原狀通知書》，要求土地擁有人在本月底前把土地恢復原狀，若不遵守，規劃署會根據已修訂的《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例》(下稱《條例》)採取進一步執管行動。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，除上述個案，近期巡視未見南大嶼其他地區現違規行動，認為《條例》一定比沒有好。但他指《條例》具體成效，仍要視乎當局的執法力度及速度。他認為需密切留意當局就上述投訴個案的後續處理，是否真的能叫停違法行為及令涉事者恢復該區未破壞的面貌。