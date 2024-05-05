2元乘車優惠預算升至60億港元　當局指將宣傳避免「長車短搭」

2元乘車優惠下，政府向交通營運機構支付了40億港元公帑，本年度預算更升至60億港元，當局正檢視財政可持續性。勞工及福利局局長孫玉菡今日(5日)在電視節目中將2元乘車優惠形容為德政，重申無論如何都不會取消計劃。他指出自計劃推出以來，大大便利長者出行，不只是為了工作或探朋友，更對他們的精神健康、身心健康十分重要；無論現行受惠年歲、受惠範圍盡都會盡可能不改變。

至於有意見指可將每人每月津貼上限由2元乘車改成4元或5元，或者不用定額，改為計折扣乘車，亦建議不包括邊境巴士線等。孫玉菡表示樂意去聽取不同的意見，指最重要是「實證為本」。而由8月25日起所有用2元計劃的人士一定要用樂悠咭，實名有照片，會在搜集一定的時間數據再檢討政策，相信可在今年內完成有關檢討工作。

他續指，未來會多加宣傳如何善用優惠。例如避免「長車短搭」及分段收費等，他相信絕對大多數香港人都很有公德心，當市民知道善用優惠可助政府節省開支的話亦一定會幫忙，令政策得以繼續延續。至於濫用情況，孫玉菡說有些人不符合資格卻使用2元乘車優惠，可說是違法，未來將繼續嚴厲打擊。