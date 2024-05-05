太平清醮今試色綵排　有飄色諷北上成風　籲港人多撐本地經濟

長洲太平清醮將於下周舉行，其中下周三(15日)會進行搶包山及飄色巡遊，參與飄色巡遊的新興街街坊會今日(5日)「試色」綵排。飄色師傅向東網透露，今年準備3台飄色，一台以借「一路向北」為主題，呼籲港人多留港消費；另一台「不要頂包」則諷刺太平清醮連續兩年沒有巨型包山；師傅坦言思考主題時會有顧忌，避免涉及政治，亦只會反映社會實況，不會「唱衰香港」。

穿上紅色工程工作服，「小人類」站上色架迅變內地車輛維修員；另一小色芯則戴藍色醫生帽、穿白袍，提着巨型牙刷，這個牙醫似乎挺專業。飄色車上另掛着鍵盤及魚網，亦有掛上內地車牌的粉紅戰車亮相，小司機坐上去後十分奪目。新興街街坊會的飄色師傅梁先生介紹，今年首枱出場的飄色為「一路向北」，顯示眾多港人「港車北上」到內地維修車輛、湧到內地洗牙及內地平台網購。而飄色車將貼上「招租、執笠」告示，反映北上及網購成風下，本地市況變得疲弱，期望港人多支持本地經濟。

「不要頂包」的色芯則扮成「包山仙子」，穿上平安包裙，站在小包山上，「變個巨型包山出來」。梁指出，巨型包山連續兩年在長洲失蹤，去年只以不銹鋼架掛畫了事，令居民大為失望；而今年又只有小包山，近日更被巨風吹塌，會考慮加入相關元素。他提到，「包山仙子」是今年最年輕的色芯扮演者。至於最後一台飄色，梁則借電影反映老人院舍問題，色芯亦會扮演記者，表揚傳媒履行的角色。梁坦言，因應社會環境，今年構思飄色主題上均盡量不牽涉政治，涉及官員的角色亦主要「有讚無彈」，避免不必要的風波，亦不打算踩界或「唱衰香港」，旨在反映社會情況，令大家開開心心過節。

至於今年揀選色芯上，他提及在全港招募，有60個小童參與海選，不少小童雖然精靈活潑，但由於過重或太高大，不適合站在飄色架上。而今年最年長的色芯是6歲多女孩，將扮演「一路向北」的牙醫；而她去年亦有參與，扮演「香港女飛魚」何詩蓓。