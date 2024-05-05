表情管理大學問　外傭唔笑畀低分

表情管理被視為社交重要一環，《東呼即應》發現有網上片段，顯示某男子即使疑似喝醉，仍不忘為朋友給反應，表情不斷在假笑與悶悶不樂之間「來回又折返」；又有相片顯示某外傭僱主以評核表為外傭評分，其中評核項目包括「工作時不使用電話」、「尊重僱主」及「笑容」等，被網民質疑連僱主自己都未必有好表現。

今時今日表情管理是何等重要，網上流傳一段影片，片中男子幾杯黃湯下肚，但似乎仍酒醉三分醒，以表情回應同桌其他朋友「吹水」閒聊，上一秒酒醉中報以微笑，下一秒又突然神情落寞、斯人獨憔悴，可謂用表情完美示範「醉裏且貪歡笑，要愁那得工夫」。

說到管理，網上家傭群組流傳一張相片，有僱主對家中工人姐姐，也弄一張「工作表現評核清單」，分成「清潔洗燙」、「煮食及廚房工作」、「照顧嬰兒」、「質素」及「其他」5大項，往下再細分多個小項，例如「其他」當中便有一項「工作時不使用電話」，「質素」下則有「尊重僱主」及「笑容」等細項。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校曾對各地共5,000名受訪者進行研究，將其情感流露指數以0分至1分排名，發現，港人僅得0.399分「包尾」，亦是唯一低於0.4分的地區，可見上述評核工人姐姐的僱主，自己平日上班時，也未必能於該清單中取得好表現。