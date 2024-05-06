智能系統設題讓學生作答　分析表現助教師了解互外學習進度

教育局於2021年在優質教育基金下推出「電子學習配套計劃」，獲資助項目至今共有22個，所有項目已於2023/24學年初展開，現時共有約380間夥伴學校參與。EduVenture自主學習資源計劃是其中一個新項目計劃，進一步優化中大開發的EduVenture系統，應用人工智能(AI)、大數據和雲端等技術，讓學生透過智能裝置登入系統進行戶外流動學習，親身探索指定地點，回答預設的問題。而程式會自動批改學生的答案，分析個別學生表現，減輕教師工作量外，還能協助了解個別學生學習進度。

項目亦將配合科目着重探究學習，鼓勵學生進行戶外考察的需要，製作15個小學人文科及科學科教材套及15個中學公民與社會發展科教材套。系統經修訂及改良後將在2026/27學年初推出供本地學校使用。

西貢崇真天主教學校(小學部)應用EduVenture於戶外學習活動，例如學校曾到鹽田梓考察，讓學生學習常識科(小學人文科及小學科學科)的相關內容，包括保存文化遺產的重要性、天主教在香港的發展等。而EduVenture亦協助老師分析學生的學習表現，從而向學生提供回饋，提高學習成效，並減輕老師的工作量。

理工大學統籌的科學實驗零距離之電子學習配套計劃(BorderlessLab)，則是其中一個發展及推廣計劃，在學校的實驗室設置遙距實驗設備，讓更多學生可以進行校本遙距實驗，計劃下過去大半年有超過15間中學已安裝遙距實驗平台，預計項目完結時，能在約50所參與中學裝設遙距實驗設備及提供專業支援，項目亦會擴展其服務對象至高小學生，讓他們進行一些與STEAM相關的學習活動。

聖士提反女子中學使用BorderlessLab於物理科的教學上，透過理工大學所提供儀器、實驗指引和自設的工作紙，提升實驗的精確度和效能。學校亦參與試教活動，將遙距實驗設備由理工大學的實驗室擴展至學校，度身定制有關設備，讓學校更有彈性，按學生的學習需要而安排實驗。學生更可打破傳統課堂時間和設備限制，在家中遙距進行實驗，或按需要重複或更改相關設定，有助掌握相關的概念和技巧。該校學生亦表示喜歡運用該平台資源，積極預約進行實驗，提高他們的學習動機和成效。

電子學習配套計劃獲資助項目至今共有22個，當中4個項目屬於「發展及推廣計劃」，餘下的18個項目屬於「新項目計劃」。所有項目已於2023/24學年初展開，現時共有約380間夥伴學校參與。項目運用人工智能和大數據等創新科技，以改進廣泛學科的教學，讓中、小學、幼稚園，以及有特殊教育需要的學生受惠。