部門連番犯錯　久未做好網絡保安統籌埋禍

有業界人士認為使用政府內部的雲端伺服器可以有更高的安全性。

隨着政府部門資料外洩的事件愈來愈多，資科辦要求部門全面檢視現有資訊保安措施，同時提醒其轄下所有系統和用戶必須嚴格遵守政府資訊保安規例、政策及指引處理敏感及個人資料，不可儲存於公有雲平台上。有業界人士認為使用政府內部的雲端伺服器可以有更高的安全性，又指近期多次錯誤屬於沒有必要，因如政府一早做好統籌，相信這些事情根本不會發生。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為今次資科辦發出的指引，主要是政府發現部門接二連三發生資料洩露時間，因此需要統籌部門做法，如不再使用公有雲平台，而要求使用政府自己的雲端伺服器，他相信使用政府內部的雲端伺服器可以有更高的安全性。

《施政報告》指政府會成立「數字政策辦公室」，將現時的政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室合併，由「數字政策專員」帶領，專責制訂數字政府、數據治理及資訊科技政策，整合政府內部資訊科技資源，推動開放數據，協調各部門推出更多數字服務。

方保僑指預期數字政策辦公室年中出台，合併資訊科技辦公室及效率促進辦公室後，可以重新統整全港的數字政策，為編程、壓力測試、用家測試等設立指引，以免再出現各部門各自為政的情況。

他又表示近期多次錯誤屬於沒有必要，因如政府一早做好統籌，相信這些事情根本不會發生。