3間護士學校護理學專業文憑課程接受報名　共提供300個學額

今屆中學文憑試考生即將要籌謀升學。醫院管理局轄下3間護士學校的護理學專業文憑課程，即日起至7月19日接受報名，合共提供300個學額，學生最快3年半修畢課程後，即符合資格向香港護士管理局申請成為註冊護士，起薪每月高達約3.6萬元。

伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院3間護士學校，今年繼續提供共300個學額，在過去數年，平均每年大約5至6人爭一個學額。課程涵蓋30個核心科目，學生亦須完成不少於1,400小時臨床實習，期間會被派往公立醫院不同病房和部門累積臨床經驗。

伊利沙伯醫院普通科護士學校三年級學生蘇愷怡表示，自小已很喜歡幫人，因有滿足感及使命感，加上對生物感興趣，考慮到修畢課程後便合資格申請成為註冊護士，快而直接，故2021年完成中學文憑試後立即報讀。

她坦言，護士學課程並不簡單，但遇上難題時，老師都樂意解答，舉例有次在醫院實習期間「唔係幾識餵飯」，學校即刻安排語言治療師教授；加上醫院亦有很多從護士學校畢業的「師兄師姐」，她形容就像大家庭一樣，每當遇上困難，他們亦願意解答。

另一名護士學校舊生黃耀忠，2007年修畢後由註冊護士做起，2022年成功晉升至副顧問師，負責九龍中醫院聯網深切治療部。他指，因家人都是護士，自小已受薰陶，加上對生物頗感興趣，亦不希望在沉悶的辦公室工作，故投身醫護界變成了目標。

他指，學校邀請了很多專科護士進行臨床教學、分享工作情況及新治療或護理程序等，到病房實習時亦很主動教授，故令他很早便得悉護理學的發展方向，到後來也很快可以選定專科，向臨床發展路徑發展。

醫管局計劃於9月新學年開始調整課程編排，讓學生最快可由4年提早至3年半完成整個課程，正待護士管理局正式同意。伊利沙伯醫院普通科護士學校校長區凱邦透露，屆時課程安排及臨床實習時間將重新調節，藉讓學生在課堂學習的知識技巧可盡快應用，打穩基礎。