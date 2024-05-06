智慧出行　安全可靠　服務市民45載　港鐵邁向未來

與港人並肩成長的港鐵公司，今年邁向通車45周年。公司繼往開來，為市民及旅客提供安全、可靠以及高效的鐵路服務，去年本地鐵路總乘客量逾18億人次，準時度維持99.9%的世界級水平。港鐵亦持續更新列車及車站設施，投資60億元的市區綫新列車Q-Train今年初於港島綫投入服務，備受乘客讚賞；另以超過13億元提升重鐵網絡逾2,400部閘機，增設包括感應式信用卡等電子支付，實踐智慧出行。至於高鐵(香港段)去年載客逾2,000萬人次，創歷年新高，亦推出靈活行及多程車票等措施便利旅客。不論本地或跨境鐵路服務，港鐵公司在乘客車程準時度、安全可靠服務以至關懷乘客方面都綽有餘裕，獲《東方日報》及《on.cc東網》連續4年頒發「超卓公共運輸服務大獎」，充分肯定港鐵在為乘客提供優質鐵路服務，以至推動香港前行的卓越貢獻。

「多謝《東方日報》及《on.cc東網》今年頒獎予港鐵，對此感到非常榮幸，亦是社會公眾對港鐵服務的肯定，也很高興港鐵同事45年以來的努力，得到大家認同！」港鐵公司車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，港鐵自1979年10月觀塘綫通車以來，鐵路網絡目前已擴展至10條重鐵綫路及輕鐵貫通全港，共有98個重鐵車站及68個輕鐵站，每日為數以百萬計市民提供安全、可靠及方便的鐵路服務，透過鐵路連繫彼此，建設社區，推動香港前行。

2023年，港鐵的本地鐵路總乘客量超過18億人次，而全年運作超過270萬班車，乘客車程準時度亦一直表現良好，維持99.9%世界級水平。李婉玲指，港鐵服務表現獲國際認可，根據國際顧問公司奧緯諮詢及美國加州大學柏克萊於2022及2023年共同發布的報告，香港以鐵路為骨幹的公共交通服務位列全球第一，比蘇黎世、新加坡及哥本哈根等地更優勝。

在「載．向未來Go Smart Go Beyond」的發展方向下，港鐵持續更新鐵路資產。公司投放60億元購買93架市區線新列車Q-Train，陸續取代達到資產年限的市區線第一代列車，而Q-Train由前年於觀塘綫投入服務以來運作順暢。今年1月28日起Q-Train開始在港島綫服務乘客，亦獲大讚設施提升，不但有既環保又舒適的乘車環境，乘客亦指新列車車廂更寬闊、上落車更暢順，而車廂內的動態路線圖可提供更清晰的列車服務資訊。

李透露，公司已制訂列車資產更新計劃，完成觀塘綫及港島綫更新後，也會陸續更新荃灣綫及將軍澳綫的列車。

李指，除新列車外，資產更新的另一個重點是出入閘機。港鐵投入超過13億元，陸續提升重鐵網絡內逾2,400部閘機，增加閘機的電子支付功能，同時已提升全部港鐵站客務中心，讓乘客可以使用更多電子支付。由去年12月23日起，乘客可以用感應式信用卡或扣賬卡搭港鐵，亦會在今年第三季引入更多信用卡支付，乘客屆時付費乘車更方便。

至於旅客經常乘搭的機場快綫，她指公司計劃最快於2026年更新機場快綫閘機，同時提供感應式信用卡付費乘車服務，預計到了2028年全部閘機會完成全面提升，「乘搭港鐵付費已全面電子化，我們將進一步以『智慧鐵路』向乘客提供優質服務！」

自本港去年初全面通關後，選乘高鐵(香港段)的旅客幾何級上升，去年載客人次逾2,000萬，創歷年新高。

因應乘客量上升，香港西九龍站直達高鐵服務的站點，已增加至73個，每日有94對車來往西九龍站及內地，在節日繁忙日子更會超過每日100對車。她指，為了讓乘客出行有更大彈性，港鐵先後推出福田和深圳北站「靈活行」，讓乘客可額外即日免費改票。

同時，公司亦都推出兩款多程車票，分別為90日乘搭20程的「20次計次票」及30日乘搭60程的「30日定期票」，乘客享有車費折扣之餘，亦更方便經常使用高鐵往返西九站，以及指定短途終點站的跨境常客，「港鐵會繼續精益求精，做好本地以及跨境服務，持續為乘客提供安全、可靠以及方便的鐵路服務，推動城市前行。」