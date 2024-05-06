政府部門接連爆資料外洩　葛珮帆指部門首長應就相關事件問責

政府部門近期接二連三爆出電腦系統洩露市民私隱事故，公司註冊處早前其「電子服務網站」的個人資料外洩，受影響的當事人約為11萬人，涉及的個人資料包括姓名、完整護照號碼、完整身份證號碼、通常住址、電話號碼及電郵。立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆今日(6日)在電台節目表示，一旦資料被公開惡意利用，後果可以很嚴重，認為政府部門接二連三發生資料外洩事件是不能接受，應嚴肅調查，同時根據合約追究承辦商責任。

葛指出，資訊科技辦公室(資科辦)有指引提供給各個部門使用，以保護市民私隱，而要求資科辦每日去管各部門情況，並不切實可行。她認為，隨着政府部門數碼化，部門首長應就相關事件問責，公務員事務局應責成部門首長做好網絡安全，若再發生類似事件，要有人問責或接受紀律處分。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一個電台節目表示，公司註冊處外洩事件，絕對是系統設計問題，屬不應犯的錯誤，在系統推出前便應發現。當局要吸取經驗，由資科辦作出檢視，不同部門自身有資訊科技部，日後成立數字政策辧公室，便不應各自為政，以免不斷重覆犯錯。另外，對於機電署早前一度洩漏圍封強檢的17,000個人資料，方指出公共數據不應放在外間雲端伺服器，否則承辦商更改系統權限，情況便難以控制。