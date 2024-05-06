內地五一逾846萬人次出入境　港澳台居民佔近3成

內地五一假期結束，國家移民管理局周一（6日）公布數據，今年五一假期全國邊檢機關共保障846.6萬人次中外人員出入境，較去年五一同期增長35.1%，單日出入境通關最高峰出現在上周五（3日），達180.1萬人次。其中港澳台居民出入境佔近三成，達291.9萬人次，較去年同期增長20.8%。

除了港澳台居民出入境增加外，內地居民出入境476.8萬人次，亦較去年同期增長38%；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7%。文化和旅遊部同日亦發布數據，據文化和旅遊部數據中心測算，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%，較2019年同期增長28.2%。國內遊客出遊總花費1,668.9億元人民幣（約1,808億港元），同比增長12.7%，較2019年同期增長13.5%。

北京市文化和旅遊局另發布消息，五一假期期間該市共接待1,696.6萬人次遊客，實現旅遊收入196.2億元人民幣（約217億港元），同比分別增長9.4%和10.2%，比2019年同期增長18.5%和23.1%，均創歷史同期新高。全市共開展逾2,700場文旅活動，組織804項、1,210場文化活動，舉辦302台、1,513場演出，推進文旅提質升級增效。