政府拒改設牙管會主席罷免安排　議員質疑「講唔通」

《2024年牙醫註冊(修訂)條例草案》委員會今日(6日)恢復審議。會上多名議員關注牙管會主席罷免和委任安排，有議員關注過去香港出現一些比較亂的時間，部分委員會有人「搞到七國咁亂」，另有議員質疑「委員會可以解散，主席唔可以罷免」認為做法「講唔通」。政府回應重申，如果出現特別情況，行政長官可宣布出缺安排，認為目前安排恰當。

對於政府指不會考慮改變牙管會主席委任安排，議員管浩鳴指過去香港出現一些比較亂的時間，部分委員會「搞到七國咁亂」，關注當局如何平衡專業自主和行政主導，促當局交代由行政長官委任有咩唔好。醫務衞生局副秘書長麥子濘回應指如果出現特別情況，行政長官可宣布出缺安排，目前由委員會推選牙管會主席可滿足要求。

另有議員在早前呼籲政府就牙管會主席設罷免安排，惟麥指當局無意更改主席罷免機制，議員陳凱欣促當局交代不設罷免的原因，指當局有部分委員會在不少於18名委員支持下即可解散，質疑「委員會可以解散，主席唔可以罷免」，認為「講唔通」。麥子濘指在其他委員會同樣不設罷免的機制，又解釋牙管會轄下委員會解散屬另一安排。

至於上一個會議中，有議員又關注醫務委員會中止或延長醫科生實習的數目和安排，以及有議員關注為何當局容許以香港大學牙醫學院以全職教員身份取得牙管會委員的人士在退任後，仍可補留委員身份。麥子濘回應指過去5年有約2000名醫科實習生，只有18宗延長實習時間，沒有任何一個人需要延長評核期，又同意需要確保一致性，會處理牙管會委員委任問題。