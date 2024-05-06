政府將審議的士加價　料紅的落旗加2蚊至29元　低於業界要求

的士加價有望獲批。據了解，政府短期內審議的士加價申請，預計市區的士(紅的)加2港元至落旗價29港元，低於業界要求的加5港元至32港元。至於新界的士(綠的)和大嶼山的士(藍的)則申請分別由23.5港元及22港元加至28港元。有行會成員表示，的士業服務水平參差，審批時定必嚴肅把關，顧及市民反應。運輸署指，正按的士營運的財務可行性、市民接受程度等因素審視，適時提交行會審議。

的士對上一次加價在2022年7月，當時所有的士落旗收費一律加3港元，紅的、綠的和大嶼山的士分別以27港元、23.5港元和22港元起錶。今次業界除要求提高落旗價，亦申請增加跳錶收費，紅的、綠的均增加0.2港元，藍的由第2至20公里加0.1港元、20公里後加0.2港元。紅的同時要求縮減跳錶停車等候時間，由現時60秒縮短至45秒。

據悉，政府短期內審議的士加價申請，考慮的士營運成本、市民接受程度等因素，預料紅的落旗價不會多於30港元，較大機會是加2港元至29港元；綠的、藍的落旗價料亦會調整。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，市區的士落旗價加價約2港元，若加上調整每次跳錶收費，對的士業界已算是「大勝」，認為若一下子加價太多，市民會吃不消。應跟隨通脹等指標，在業界建議加幅「中間落墨」。至於的士界要求跳錶停車等候時間縮短至45秒，他認為本港塞車問題不算嚴重，相信較難調整。

至於的士小巴商總會理事長周國強就認為，近年的士營運支出不斷上升，的士保險費用大增，現時每輛的士每日保險費達130港元至150港元，而維修保養費用亦提高。若政府最後決定只加2至3港元，並加強打擊白牌車，亦會接受。

運輸署回覆指，的士團體去年3月就業界建議加幅方案取得共識。署方正按包括的士營運的財務可行性、的士營運成本、的士與其他公共交通工具收費之間的合理差距、整體供求情況、服務質素，以及市民對加幅接受程度等所有因素，審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請，在完成評估後，會適時將建議提交行會審議。